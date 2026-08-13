Gesundheitskasse stellt Wespe unter Tatverdacht

Es sollte ein schöner Sommerabend für „Krone“-Kulturchef Stefan Weinberger werden. Doch dann kam es anders: Im Schaum seines Bieres versteckte sich eine Wespe – und die stach ihn direkt in die Zunge: „Ich konnte nach wenigen Minuten nur noch sehr schwer sprechen, so angeschwollen war alles“, so Weinberger, der sofort 1450, die telefonische Gesundheitsberatung wählt.