110 Euro! Wirbel um Honorar für Übergewichtige

Erstberatung mehr als ein kurzes Gespräch

Dr. Dagmar Fedra-Machacek, Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte in NÖ, versucht eine Beruhigungspille zu verschreiben und argumentiert damit, dass die Erstberatung keineswegs ein kurzes Gespräch über eine Abnehmspritze sei. Notwendig seien medizinische Abklärung, die Feststellung der Therapieindikation, Beratung, individuelle Therapieempfehlungen und die Planung weiterer Kontrollen. Dahinter steckt ein grundsätzlicher Konflikt der Kassenmedizin: Aufwendige Diagnostik braucht Zeit, wird aber aus Sicht der Standesvertretung nicht ausreichend honoriert.