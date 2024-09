Die versteckten Sorgen von Alleinerziehenden

Teufelskreis Kindergartenplatz

Viele Frauen sehnen sich nach der Unabhängigkeit eines eigenen Einkommens und scheitern oft am Teufelskreis: ohne Arbeitsplatz kein Recht auf einen Kindergartenplatz, aber ohne gesicherten Kindergartenplatz kein Job oder eine AMS-Schulung. Gerade im Niedriglohnsektor sind Angebote durch Arbeitszeiten am Morgen, Abend und Wochenende zudem kaum mit familiären Verpflichtungen vereinbar. Die Betreuung der Kinder während der Ferien schließlich bindet ebenfalls viele Alleinerziehende an ihr Zuhause.