„Im Abseits, nur weil ich Alleinerzieherin bin“

Alleinerzieherinnen können anpacken, auch im Beruf. Das beweisen sie in „Mamas Café“ am Stephansplatz in Wiens Innenstadt Tag für Tag – und bleiben aus der Arbeitswelt aller anderen doch oft ausgesperrt.
Formvollendet umsorgt Georgiana in „Mamas Café“ ihre Gäste – kein Wunder, denn das hat sie als geprüfte Gastro-Fachkraft gelernt und es, inklusive zehnjähriger Erfahrung in den USA und auf Kreuzfahrtschiffen, in ihrem Bereich einst selbst bis zur Chefin gebracht. Dann wurde sie Mutter. Und alles war anders.
„Nur Nein, Nein, Nein“
Die Beziehung zum Vater ihrer heute vierjährigen Tochter war bald „vom Winde verweht“, erzählt sie. So beschloss sie, von ihrer Heimat Rumänien zu ihrer Mutter nach Wien zu übersiedeln, „damit wir zumindest irgendeine Familie sind“. Dann folgte der nächste Schicksalsschlag. Ihre Mutter, ebenso in Hotellerie und Gastronomie tätig, erkrankte schwer und konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben.
Auch bei Georgianas Tochter wurde schließlich eine chronische Erkrankung festgestellt. Sie ließ sich dennoch nicht entmutigen: Als EU-Bürgerin mit Berufserfahrung und dem Willen, zum Einstieg „egal welchen“ Job anzunehmen, würde sie schon durchkommen. Die Realität holte sie jedoch ein: „Ich bin bei vielen Vorstellungsgesprächen gewesen und habe noch mehr Bewerbungen geschrieben. Aber nur Nein, Nein, Nein.“
„Wenn ich keine Arbeit habe, fühle ich mich nicht gut“
Selbst bei Bewerbungen als Reinigungskraft wurden mangelnde Sprachkenntnisse als Grund für die Absage genannt. Georgiana hat das A2-Zertifikat für Deutsch, spricht fließend Englisch und Spanisch und „lernt in jeder freien Minute mit einer Sprach-App, die ich mir gekauft habe. Ein Kurs geht sich wegen der Arbeit und meiner Tochter zeitlich nicht aus.“ Deshalb ist sie überzeugt: „Das mit der Sprache waren Ausreden. Ich werde ins Abseits gestellt, nur weil ich Alleinerzieherin bin.“
Elisabeth Zehetgruber kennt Geschichten wie diese in- und auswendig. Sie ist die Chefin des Cafés, das die St.-Elisabeth-Stiftung vor einem Jahr ins Leben gerufen hat, und weiß von den Nöten ihrer Mamas: „Wenn ich keine Arbeit habe, fühle ich mich nicht gut“. Sieben Alleinerzieherinnen hat die ebenso herzliche wie energische Waldviertler Konditormeisterin schon mit halb- bis ganzjährigen Arbeitsverträgen – danach brauchen andere ihre Chance – für die Zukunft bestmöglich gerüstet.
Was Chefs über Alleinerzieherinnen wissen sollten
Motivieren muss Zehetner niemanden: „Ich habe hier nur Leute, die arbeiten wollen und können.“ Vielmehr geht es darum, dass die Mamas möglichst viele Anforderungen für Gastro-Berufsbilder später schwarz auf weiß belegen können. Zehetner ärgert sich über Branchen, die Personalmangel beklagen und zugleich „verlangen, dass man schon von Anfang an alles mitbringt.“ Georgiana kann nur zustimmen: „Was kostet es dich, jemandem eine Chance zu geben? Mit einem Monat Probezeit ist nichts verhackt.“
Zumindest Georgianas Selbstwertgefühl hat die Arbeit in Mamas Café aber wieder hergestellt: „Seit ich hier bin, ist alles Schlechte von davor vergessen.“ Wer Alleinerzieherinnen Job-Absagen erteilt, so ist sie überzeugt, „verzichtet auf viel Hirn, denn wir haben alle schon bewiesen: Wir sind organisiert, können blitzschnell Prioritäten abwägen, scheuen keine Verantwortung – und können allein einen Job erledigen, für den andere zwei brauchen.“
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