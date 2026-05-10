„Im Abseits, nur weil ich Alleinerzieherin bin“

„Wenn ich keine Arbeit habe, fühle ich mich nicht gut“

Selbst bei Bewerbungen als Reinigungskraft wurden mangelnde Sprachkenntnisse als Grund für die Absage genannt. Georgiana hat das A2-Zertifikat für Deutsch, spricht fließend Englisch und Spanisch und „lernt in jeder freien Minute mit einer Sprach-App, die ich mir gekauft habe. Ein Kurs geht sich wegen der Arbeit und meiner Tochter zeitlich nicht aus.“ Deshalb ist sie überzeugt: „Das mit der Sprache waren Ausreden. Ich werde ins Abseits gestellt, nur weil ich Alleinerzieherin bin.“