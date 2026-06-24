So kommen unsere Haustiere cool durch den Sommer

Die berühmten „Hundstage“, also die heißeste Phase des Sommers, steht uns zwar erst im Juli und August bevor. Doch die aktuelle Hitzewelle macht den Tieren, die ihr Leben mit uns teilen, jetzt schon zu schaffen. Mit diesen Profi-Tipps können Sie bei Ihren Lieblingen für Abkühlung sorgen.
Während wir bei hohen Temperaturen transpirieren, verfügen viele Tiere jedoch nur über eingeschränkte Möglichkeiten, ihren Körper zu kühlen. Zwar können Hunde hecheln, Pferde stark schwitzen und Kaninchen überschüssige Wärme über die dünne Haut ihrer langen Ohren an die Umgebung ableiten, doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Tiere können nicht sagen, was sie brauchen, sondern sind darauf angewiesen, dass wir ihre Bedürfnisse und stillen Hilferufe erkennen.
„An heißen Tagen ist daher besonders viel Empathie gefragt! Überlegen Sie: Was würde Ihnen jetzt guttun? Dann kommen Sie den Bedürfnissen Ihres Tieres oft schon sehr nahe“, sagt Veterinärmediziner Simon Reinelt von der „Viechdoktorei“ in Leithaprodersdorf. Hundebesitzern rät er, bei hohen Temperaturen nur zeitig in der Früh oder spät abends Gassi zu gehen und auf Gehwegen stets den „Handrückentest“ zu machen: „Asphalt heizt sich bis zu 80 Grad auf. Fühlt sich der Boden nach fünf Sekunden auf dem eigenen Handrücken unangenehm an, ist er auch für Hundepfoten ungeeignet!“
Köstliches für Leckermäuler
Besser seien Spaziergänge auf Wiesen oder Feldwegen, die mit einer Abkühlung in einem Bach, Fluss oder See verbunden werden. Neben ausreichend Wasser zum Trinken und lauschigen Ruheplätzen freuen sich die Vierbeiner aber auch über spezielles Hundeeis: „Alternativ kann man gefrorene Schleckmatten anbieten, die mit laktosefreiem Naturjoghurt, Nassfutter, Pasteten sowie Obst- und Gemüsequetschies befüllt werden.“
Ebenfalls spannend ist ein neuer Ansatz aus der Forschung: das „Voluntary Head Dunk“. Dabei wird der Hund spielerisch daran gewöhnt, freiwillig den Kopf in einen Behälter mit Wasser einzutauchen, um daraus ein Spielzeug zu fischen: „Bei Überhitzung steigt die Durchblutung von Kopf, Nase, Zungen und Ohren. Diese Form der Abkühlung trägt schon nach 30 Sekunden dazu bei, dass die Körpertemperatur sinkt.“
Prickelndes Erlebnis
Katzen wiederum mögen „Kältezelte aus feuchten Handtüchern“. Außerdem dösen sie gern auf kalten Fliesenböden, in Waschbecken und in der Dusche. Daher sollten ihnen Besitzer diese Orte frei zugänglich machen. Um sicher zu gehen, dass sie ausreichend Flüssigkeit aufnehmen, sollte man sprudelnde Trinkbrunnen bereitstellen. Denn Katzen lieben bewegtes Wasser: „Je mehr sie trinken und darin pritscheln, umso besser.“
Wassernebler und Spiele
Was ist mit Pferden? „Ein Pferd mit 500 Kilo sollte bei Hitze bis zu 70 Liter pro Tag trinken. Geschieht dies nicht, kann ein Eimer mit Wasser und hineingelegten Apfel- und Karottenstücken dazu anregen, mehr zu saufen. Schattige Rückzugsmöglichkeiten müssen ebenso gewährleistet sein. Zusätzlich helfen Kühldecken, Kühlbandagen und Wassernebler“, so Reinelt.
Saftige Knabberei
Und wie schützt man Kaninchen, Hamster und Meerschweinchen am besten vor Überhitzung? „Ihnen sollte man Gurkenscheiben zur Erfrischung anbieten oder direkt in die Trinkschale gibt. Dadurch werden sie zusätzlich zum Trinken animiert. Seh nützlich sind auch Kühlmatten oder gefrorene Wasserflaschen, die man mit Tüchern oder Kissenbezügen umwickelt und als Kühlquelle ins sonnengeschützte Gehege legt“, so Reinelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.