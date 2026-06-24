So kommen unsere Haustiere cool durch den Sommer

„An heißen Tagen ist daher besonders viel Empathie gefragt! Überlegen Sie: Was würde Ihnen jetzt guttun? Dann kommen Sie den Bedürfnissen Ihres Tieres oft schon sehr nahe“, sagt Veterinärmediziner Simon Reinelt von der „Viechdoktorei“ in Leithaprodersdorf. Hundebesitzern rät er, bei hohen Temperaturen nur zeitig in der Früh oder spät abends Gassi zu gehen und auf Gehwegen stets den „Handrückentest“ zu machen: „Asphalt heizt sich bis zu 80 Grad auf. Fühlt sich der Boden nach fünf Sekunden auf dem eigenen Handrücken unangenehm an, ist er auch für Hundepfoten ungeeignet!“