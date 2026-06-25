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Nahezu wolkenlos

36 Grad: Österreich erwartet heißen Donnerstag

Österreich
25.06.2026 05:00
Der Sommer zeigt sich am Donnerstag erneut von seiner heißesten Seite. (Symbolbild)
Der Sommer zeigt sich am Donnerstag erneut von seiner heißesten Seite. (Symbolbild)(Bild: APA/JAKOB LANGWIESER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch heute steht den Österreicherinnen und Österreichern ein Hochsommertag der Superlative bevor. Ein kräftiges Hochdruckgebiet sorgt im ganzen Land für strahlenden Sonnenschein, kaum Wolken und nur ein verschwindend geringes Gewitterrisiko. Der ideale Tag für eine Abkühlung nach Feierabend oder einen erfrischenden Drink in der Abendsonne.

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Schon in den Morgenstunden ist es außergewöhnlich warm. Die Frühtemperaturen liegen je nach Region zwischen 11 und 21 Grad, in Wien sogar um die 20 Grad. Im Tagesverlauf setzt sich fast überall die Sonne durch, lediglich über den Bergen bilden sich harmlose Quellwolken. Nur ganz im Südwesten sind vereinzelt lokale Regenschauer oder einzelne Wärmegewitter nicht völlig ausgeschlossen.

Die größten Hitzepole des Landes werden am Donnerstag Wien und Innsbruck. Dort sind jeweils bis zu 36 Grad zu erwarten. Nur knapp dahinter folgen Salzburg, Bregenz und Eisenstadt mit Höchstwerten von bis zu 35 Grad. In Linz und Graz werden bis zu 34 Grad erreicht, St. Pölten kommt auf bis zu 33 Grad und Klagenfurt auf rund 32 Grad. Bereits im Vorfeld gilt in weiten Teilen Österreichs eine Hitzewarnung. 

Überblick
Das Wetter in den Bundesländern

Burgenland: Den ganzen Tag über scheint die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Bei schwachem bis mäßigem Wind werden 32 bis 36 Grad erreicht.

Kärnten: Viel Sonnenschein und trockenes Sommerwetter. Quellwolken bleiben harmlos, die Temperaturen steigen auf 30 bis 34 Grad.

Niederösterreich: Strahlender Sonnenschein dominiert den Tag. Auch im Bergland bleiben Quellwolken harmlos. Höchstwerte zwischen 30 und 35 Grad.

Oberösterreich: Viel Sonne und nur wenige Quellwolken im Bergland. Die Gewittergefahr ist praktisch ausgeschlossen. Mit mäßigem Nordost- bis Ostwind werden 30 bis 35 Grad erreicht.

Salzburg: Sonniges Hochsommerwetter mit nur harmlosen Quellwolken im Gebirge. Im Flachgau frischt zeitweise Nordostwind auf. Höchstwerte: 30 bis 35 Grad.

Steiermark: Hochdruckeinfluss bringt einen sonnigen und trockenen Sommertag. Die Hitze nimmt weiter zu, gleichzeitig wird es etwas weniger schwül. Am Nachmittag 29 bis 34 Grad.

Tirol: Über weite Strecken scheint die Sonne. Quellwolken bleiben harmlos, Gewitter sind praktisch kein Thema. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 36 Grad.

Vorarlberg: Auch hier setzt sich das Hochsommerwetter fort. Neben viel Sonnenschein entstehen lediglich harmlose Quellwolken. Es bleibt trocken bei 30 bis 35 Grad.

Wien: Von der Früh bis zum Abend präsentiert sich die Bundeshauptstadt unter nahezu wolkenlosem Himmel. Bei schwachem Nordwind steigt das Thermometer auf bis zu 36 Grad – damit zählt Wien erneut zu den heißesten Orten des Landes.

Mit viel Sonne steigen die Temperaturen auch am Freitag weiter. Besonders im Osten wird es noch einmal deutlich heißer, mit Spitzenwerten bis nahe 38 Grad.

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