36 Grad: Österreich erwartet heißen Donnerstag

Die größten Hitzepole des Landes werden am Donnerstag Wien und Innsbruck. Dort sind jeweils bis zu 36 Grad zu erwarten. Nur knapp dahinter folgen Salzburg, Bregenz und Eisenstadt mit Höchstwerten von bis zu 35 Grad. In Linz und Graz werden bis zu 34 Grad erreicht, St. Pölten kommt auf bis zu 33 Grad und Klagenfurt auf rund 32 Grad. Bereits im Vorfeld gilt in weiten Teilen Österreichs eine Hitzewarnung.