Todesfälle im Gewahrsam von ICE steigen drastisch

Schwere Vorwürfe von Human Rights Watch

Trump hatte sich ein hartes Vorgehen gegen Einwanderer auf die Fahnen geschrieben und tausende Migranten inhaftieren lassen. „Anstatt Maßnahmen zu ergreifen, um diese Krise zu bewältigen und das Leben sowie die Gesundheit der Inhaftierten zu schützen, hat die Regierung ihre Energien darauf verwendet, immer mehr Menschen auf lange Zeit zu internieren“, sagte die Mitautorin Reagan Williams von Human Rights Watch der Nachrichtenagentur AFP.