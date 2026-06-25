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Lange Haft droht

Frau in Hongkong hielt Krokodil auf ihrem Balkon

Ausland
25.06.2026 17:33
Das junge Krokodil wehrte sich zunächst gegen das Einfangen durch Tierschützer – nun ist es in ...
Das junge Krokodil wehrte sich zunächst gegen das Einfangen durch Tierschützer – nun ist es in guten Händen.(Bild: Society for the Prevention of Cruelty to Animals)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ihre Leidenschaft für Reptilien ist einer 35-Jährigen in Hongkong zum Verhängnis geworden: Die Frau hielt ein Krokodil auf ihrem Balkon - doch das ungewöhnliche Haustier fiel der Polizei auf. Die Frau wurde festgenommen: Ihr droht eine drakonische Geld- und Haftstrafe.

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Wie die Regierung mitteilte, wurde das Reptil am Mittwoch auf dem Balkon der 35-Jährigen entdeckt. Die Polizei rief daraufhin die Gesellschaft zum Schutz vor Tierquälerei zu Hilfe, wie die Organisation mitteilte. Als die Experten eintrafen, versteckte sich das verletzte Tier unter verschiedenen Gegenständen, wurde aber schließlich mit einer Seilschlinge und einem Netz eingefangen.

63 weitere Reptilien und Amphibien in Wohnung entdeckt
Das Reptil kam vorübergehend in die Obhut der Organisation. Einige Stunden später rückten Polizisten und Beamte der Behörde für Landwirtschaft, Fischerei und Naturschutz am frühen Donnerstagmorgen an, um die Wohnung der Frau zu durchsuchen. Vor Ort stießen die Beamten laut Regierungsmitteilung auf weitere 63 Reptilien und Amphibien. Knapp die Hälfte davon seien gefährdete Tierarten gewesen, darunter bestimmte Eidechsen, Schildkröten und Schlangen wie eine Königsboa oder ein Tigerpython, hieß es.

Mehr Fotos von dem Krokodil und dem Einfangen des Tieres:

Wie die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungsregion weiter mitteilten, gab die Frau an, Besitzerin der Tiere zu sein und diese zu Bildungszwecken gehalten zu haben. Weil sie jedoch keine Genehmigung für die Haltung der Tiere vorlegen konnte, nahm die Polizei sie wegen des Verdachts des illegalen Besitzes gefährdeter Tierarten fest.

Was der Verdächtigen nun droht
Der Frau drohen im schlimmsten Fall eine Geldstrafe bis zu zehn Millionen Hongkong-Dollar (derzeit etwa 1,12 Millionen Euro) und bis zu zehn Jahre Gefängnis. Die Behörden beschlagnahmten das Krokodil - laut ersten Ergebnissen wohl ein Salzwasserkrokodil – samt der knapp 30 gefährdeten Tierarten.

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