Hochrangige Beamte nehmen Polizei in Schutz

U-Ausschuss als „politisches Tribunal“

Immer wieder wurde zuletzt Kritik am Innenministerium laut, nämlich dass die zahlreichen geladenen Polizisten auf den U-Ausschuss vorbereitet wurden. Erst heute früh meinte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer, „dass Beamte im Innenministerium für U-Ausschüsse besser geschult werden, als für ihre tägliche Arbeit“. Am Nachmittag zeigte sich Krainer bestürzt, dass der U-Ausschuss anscheinend in diesen Schulungen als „politisches Tribunal“ dargestellt wurde. Auch der Vorsitzende Walter Rosenkranz (FPÖ) meinte sinngemäß, dass die Bezeichnung des U-Ausschusses als Tribunal noch Kreise ziehen könnte. Den niederösterreichischen Polizeichef Franz Popp erinnerte seine Befragung am Vormittag nicht an ein Tribunal: „Ich fühle mich heute sehr gut und fair behandelt.“

Der freiheitliche Abgeordnete Gernot Darmann ortete in den Schilderungen des Landespolizeidirektors einen Skandal. Nicht nur sei der U-Ausschuss bei den Schulungen als „politisches Tribunal“ dargestellt worden, sondern auch in den von Jurist Martin Huemer ausgegebenen Unterlagen als solches bezeichnet worden. Dabei handle es sich um das Wording von ÖVP-Fraktionsführer Hanger, kritisierte Darmann am Rande der Sitzung vor Journalisten. Deshalb habe man die Schulungsunterlagen vom Innenministerium angefordert, „Innenminister Karner (Gerhard, ÖVP, Anm.) ist diesem Ansuchen aber nicht nachgekommen.“ Sollte Karner dem Ansuchen nicht nachkommen, werde es kommende Woche einen weiteren Beweismittelantrag geben, wenn es sein müsse, werde man vor den VfGH ziehen.