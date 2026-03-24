US-Behörde verbietet Import ausländischer Router

Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC verbietet den Import neuer, im Ausland hergestellter Router für Endverbraucher und geht damit aus Sicherheitsbedenken insbesondere gegen chinesische Elektronik vor. Die am Montag erlassene Anordnung betrifft ausschließlich neue Modelle, der Import und die Nutzung bereits vorhandener Geräte bleiben erlaubt.
Cyberkriminelle hätten in der Vergangenheit Sicherheitslücken in ausländischen Geräten ausgenutzt, um Netzwerke zu stören. Außerdem würden sie Spionage betreiben und geistiges Eigentum stehlen, erklärte die FCC weiter. Schätzungen zufolge beherrschen chinesische Hersteller mindestens 60 Prozent des US-Marktes für Heimrouter.
Der republikanische Vorsitzende des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus, John Moolenaar, begrüßte die Entscheidung. Sie schütze das Land vor anhaltenden Cyberangriffen aus der Volksrepublik und stelle sicher, dass diese Geräte nicht Teil der kritischen Infrastruktur würden. Die chinesische Botschaft in Washington nahm zunächst nicht Stellung.
Im Februar hatte der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton den kalifornischen Router-Hersteller TP-Link Systems verklagt. Der aus einem chinesischen Konzern hervorgegangene Netzwerkausrüster wies die Vorwürfe zurück, der Regierung in Peking Zugriff auf US-Verbraucherdaten zu gewähren. Im Dezember hatte die FCC ein ähnliches Importverbot für neue chinesische Drohnen verhängt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.