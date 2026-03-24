US-Behörde verbietet Import ausländischer Router

Der republikanische Vorsitzende des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus, John Moolenaar, begrüßte die Entscheidung. Sie schütze das Land vor anhaltenden Cyberangriffen aus der Volksrepublik und stelle sicher, dass diese Geräte nicht Teil der kritischen Infrastruktur würden. Die chinesische Botschaft in Washington nahm zunächst nicht Stellung.