50. Wettlesen zum 100. Geburtstag der Dichterin

Die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur werden heute um 19 Uhr im ORF-Landesstudio Kärnten eröffnet. Die Jury bildet das bewährte Team mit dem Vorsitzenden Klaus Kastberger. Am Freitag gibt es zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann im und um ihr Wohnhaus in der Henselstraße ein Fest mit Musik und szenisch-literarischen Interventionen. 2025 ging der Bachmann-Preis an die steirische Autorin Natascha Gangl.