Inszenierte Kunst und ein stiller Blick nach innen

Milletts Arbeit aus 1972 steht dabei exemplarisch für die ganze Schau, die sich über fünf Ebenen des Hauses erstreckt und in Akte gegliedert ist. Die insgesamt 400 Werke, von denen zwei Drittel aus der eigenen Sammlung stammen, sind grob nach Themen gegliedert und sollen erst einmal für sich sprechen. Die oft weit entfernten Bildtexte muss man suchen, Erklärtexte gibt es als Broschüre. Der Kontext sind die Besucher selbst.