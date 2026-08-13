Alte Bekannte „kneten“ an einem neuen Theaterstück

Die Arbeit mit den alten Weggefährten empfindet er als „schön und sehr bereichernd“. Dennoch wird es fürs Erste wohl ein einmaliges Projekt bleiben: „Das Stieglerhaus ist ein Vielspartenhaus, das ist mir auch wichtig. Und nachdem vom Land zuletzt eine Absage der Projektförderung kam, lassen die finanziellen Mittel leider nicht jedes Jahr so ein Theaterprojekt zu“, sagt Sobotka. Spannende Dinge hat er mit dem Stieglerhaus trotzdem vor. Und die alten Fans von t’eig dürfen sich ab 19. 8. zumindest auf eine Beinahe-Reunion freuen.