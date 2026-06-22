Bachmannpreis-Juror: „Es gibt noch Urteilskraft“

Was hat sich in den zwölf Jahren getan?

Man würde den Wettbewerb von damals fast nicht wiedererkennen. Es gab keine KI, Social Media war neu, die Texte sind ganz anders behandelt worden. Dass Texte sich erklären müssen, dass man in der Kritik sagt: Wenn sich der Text nicht erschließt, ist er schlecht – das ist neu. Die Autofiktionalität ist viel stärker geworden. Ich-Texte hat man früher gar nicht gelesen, heute sind das 90 Prozent. In der Jury ist die Emotionalität mehr und die kalte Analyse weniger geworden.

Wie kommt das Wettlesen heute an?

Es kommen mehr und mehr Leute. Die Pandemie war wesentlich, sie hat dem Wettbewerb mehr Kante gegeben. Die Literatur hat davon als einzige Kunstform sehr profitiert.