Was Ronaldo nach dem Spiel in die Kamera brüllte

Der Einzige

Das war eine Ansage. Und schier eine von Genugtuung getragene. Was hatte sich Ronaldo nach dem ersten Gruppenspiel Portugals gegen den Kongo (1:1) anhören dürfen (wenn er wollen hätte). Er sei gar nicht anwesend gewesen, zu harmlos, zu alt fürs ganz hohe Niveau sowieso – die Klassiker der Kritik erfuhren eine Renaissance. Ronaldos Zeit endgültig vorbei? Mitnichten. Am Dienstag erzielte der 41-Jährige beim 5:0 gegen Usbekistan in Houston einen Doppelpack (6., 39.) und ist nun der Einzige, der bei sechs WM-Turnieren zumindest einmal getroffen hat. Und wusste dieses Fest auch auf Social Media zu feiern. „Wir sind da“, schrieb er in einem Posting und zeigte sich selbst dazu bekannter breitbeiniger Jubelpose.