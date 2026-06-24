Jeder Dritte über 60 leidet zuhause unter Hitze

Vier von zehn Mietern ist Wohnung zu heiß

Für die Erhebung wurden im Mai etwa eintausend Personen online befragt. Mehr als vier von zehn Mieterinnen und Mietern über 60 Jahren gaben an, dass ihre Wohnung während Hitzewellen zu heiß wird. Zudem empfanden Frauen und Personen zwischen 60 und 64 Jahren Hitze besonders stark.