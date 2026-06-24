Gruppe A: Südafrika gegen Südkorea – ab 3 Uhr LIVE

Letzter Spieltag der WM-Gruppenphase. Südafrika trifft in der Gruppe A auf Südkorea, wir berichten ab 3 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Südkorea reicht in Monterrey gegen bisher enttäuschende Südafrikaner ein Remis, um mit dann vier Zählern ins Sechzehntelfinale vorzustoßen. Eng könnt es für den noch torlosen Stürmerstar Son Heung-min und Co. werden, sollte Tschechien im Parallelspiel gegen den bereits feststehenden Gruppensieger Mexiko gewinnen und selbst kein Punktgewinn gelingen. Südafrika hilft nur ein Sieg weiter, um das vierte Aus nach der Gruppenphase bei der vierten WM-Teilnahme zu verhindern. Im Mittelfeld fehlt jedoch der gesperrte Antreiber Teboho Mokoena, auch Themba Zwane sitzt noch eine Sperre ab.
Südkoreas Teamchef Hong Myung-bo erwartet einen anstürmenden Gegner. „Ich habe ihre Spiele gesehen, sie haben viel Speed. Wir müssen gut organisiert sein“, merkte er an. Austrias Lee Tae-seok könnte wie im Auftaktspiel links außen beginnen. Bei der elften WM-Endrundenteilnahme in Folge soll zum vierten Mal der Sprung in die K.o.-Phase gelingen.
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