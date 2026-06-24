Gruppe A: Südafrika gegen Südkorea – ab 3 Uhr LIVE

Südkorea reicht in Monterrey gegen bisher enttäuschende Südafrikaner ein Remis, um mit dann vier Zählern ins Sechzehntelfinale vorzustoßen. Eng könnt es für den noch torlosen Stürmerstar Son Heung-min und Co. werden, sollte Tschechien im Parallelspiel gegen den bereits feststehenden Gruppensieger Mexiko gewinnen und selbst kein Punktgewinn gelingen. Südafrika hilft nur ein Sieg weiter, um das vierte Aus nach der Gruppenphase bei der vierten WM-Teilnahme zu verhindern. Im Mittelfeld fehlt jedoch der gesperrte Antreiber Teboho Mokoena, auch Themba Zwane sitzt noch eine Sperre ab.