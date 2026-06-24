Tschechien gegen Gastgeber Mexiko – ab 3 Uhr LIVE

Mexiko geht derweil nach der vorzeitigen Fixierung des ersten Gruppenplatzes ohne Druck in die Partie. Trainer Javier Aguirre hat nun die Möglichkeit, zu rotieren und Schlüsselspieler zu schonen. Laut dem Sender ESPN könnte Tormann-Legende Guillermo Ochoa, der 2026 seine sechste WM bestreitet, noch einmal zu einem Ehreneinsatz kommen. Es wäre für den 40-Jährigen sein 153. Länderspieleinsatz bzw. der zwölfte bei einer Weltmeisterschaft. In den ersten zwei Spielen hatte Raul Rangel das Tor von „El Tri“ gehütet.