Tschechien gegen Gastgeber Mexiko – ab 3 Uhr LIVE

Letzter Spieltag der WM-Gruppenphase. Tschechien trifft in der Gruppe A auf Gastgeber Mexiko, wir berichten ab 3 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Zwei Spiele, ein Punkt: Tschechiens bisherige Ausbeute ist überschaubar, die Herausforderung im Gruppen-Finale dementsprechend groß. Will die Truppe von Trainer Miroslav Koubek den Einzug in die K.o.-Runde schaffen, muss sie den Co-Gastgeber in Mexiko-Stadt schlagen. Die Mexikaner haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen und die Fans im Rücken. Die Tschechen setzen auf die Offensive um Patrik Schick sowie ihre Lufthoheit bei Standardsituationen.
Mexiko geht derweil nach der vorzeitigen Fixierung des ersten Gruppenplatzes ohne Druck in die Partie. Trainer Javier Aguirre hat nun die Möglichkeit, zu rotieren und Schlüsselspieler zu schonen. Laut dem Sender ESPN könnte Tormann-Legende Guillermo Ochoa, der 2026 seine sechste WM bestreitet, noch einmal zu einem Ehreneinsatz kommen. Es wäre für den 40-Jährigen sein 153. Länderspieleinsatz bzw. der zwölfte bei einer Weltmeisterschaft. In den ersten zwei Spielen hatte Raul Rangel das Tor von „El Tri“ gehütet.
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