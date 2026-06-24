Was Curacaos Goalie Alexander Schlager voraus hat

Hatten seine Vorgänger den Versuch des WM-Rekordtorschützen jeweils pariert, so gelang es dem ÖFB-Keeper als Erstem, dass Messi den Ball am Tor vorbei schoss. Wie er das geschafft hat?. „Ich bin nur ein bisschen herumgezappelt und habe ihm gedeutet, wo ich hinspringen will“, schmunzelte Schlager. Letztlich zeigte ihm der seit heute 39-Jährige aber die Grenzen auf, speziell Messis 2:0 ärgerte den Keeper: „Da waren wir als Team zu blauäugig - das ist das, was überbleibt und das ist sehr bitter.“