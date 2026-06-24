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Was Curacaos Goalie Alexander Schlager voraus hat

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 06:26
Macht bislang einen tollen Job: ÖFB-Goalie Alexander Schlager
Macht bislang einen tollen Job: ÖFB-Goalie Alexander Schlager(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Zweifellos macht Alexander Schlager bei der WM bislang einen super Job. In einer Kategorie hinkt er Curacos Schlussmann allerdings nach ...

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Bei der EURO 2024 musste Alexander Schlager noch verletzt passen, mit 30 Jahren bekommt er nun die Chance, sich auf der größten Weltbühne zu präsentieren, weiß die WM-Plattform bislang für sich zu nützen! Denn der Torhüter bot in Summe bislang die überzeugendste Leistung aller ÖFB-Kicker, bekam von der „Krone“ in beiden Matches die Note 5 und somit „sehr stark“.

Eloy Room
Eloy Room(Bild: AFP/CHARLOTTE WILSON)

Elitärer Kreis
Sechs Schüsse hat der Salzburger bislang pariert, rangiert in diesem Ranking im Mittelfeld. Einsame Spitze laut offizieller FIFA-Datenerfassung ist Curacaos Schlussmann Eloy Room, der in den ersten 180 Minuten gleich 20 Schüsse zu parieren hatte. In einem speziellen Ranking zählt Schlager nun zu den Top 3: Denn er gehört nach Islands Hannes Thór Halldórsson (2018) und Polens Wojciech Szczesny (2022) zu jenen Goalies, gegen die Lionel Messi einen Elfmeter verschoss.

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Hatten seine Vorgänger den Versuch des WM-Rekordtorschützen jeweils pariert, so gelang es dem ÖFB-Keeper als Erstem, dass Messi den Ball am Tor vorbei schoss. Wie er das geschafft hat?. „Ich bin nur ein bisschen herumgezappelt und habe ihm gedeutet, wo ich hinspringen will“, schmunzelte Schlager. Letztlich zeigte ihm der seit heute 39-Jährige aber die Grenzen auf, speziell Messis 2:0 ärgerte den Keeper: „Da waren wir als Team zu blauäugig - das ist das, was überbleibt und das ist sehr bitter.“

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