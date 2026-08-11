Wenn Freundschaften auf die Probe gestellt werden

Sie waren früher fast täglich zusammen, heute schafft man vielleicht nur noch alle paar Wochen einen Kaffee. Viele Frauen erleben zwischen 20 und 30 Jahren, dass sich Freundschaften verändern. Die eine zieht für den Job weg, die andere gründet eine Familie oder steckt mitten im Studium – plötzlich ist der Alltag nicht mehr derselbe. Das kann verunsichern, ist laut Christa Schirl aber ein ganz normaler Teil des Erwachsenwerdens.