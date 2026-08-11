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Unterschiedliche Wege

Wenn Freundschaften auf die Probe gestellt werden

Oberösterreich
11.08.2026 17:00
Freundschaften sollen bereichern und nicht Energie rauben.
Freundschaften sollen bereichern und nicht Energie rauben.(Bild: Anna Bizon)
Porträt von Anna Jaschek
Von Anna Jaschek

Mit Mitte 20 gehen viele Lebenswege erstmals auseinander – und das bleibt auch für Freundschaften nicht ohne Folge. Enge Beziehungen können aber trotzdem bestehen bleiben.

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Sie waren früher fast täglich zusammen, heute schafft man vielleicht nur noch alle paar Wochen einen Kaffee. Viele Frauen erleben zwischen 20 und 30 Jahren, dass sich Freundschaften verändern. Die eine zieht für den Job weg, die andere gründet eine Familie oder steckt mitten im Studium – plötzlich ist der Alltag nicht mehr derselbe. Das kann verunsichern, ist laut Christa Schirl aber ein ganz normaler Teil des Erwachsenwerdens.

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