Eugenie teilt zum Vatertag Fotos von Wien-Besuch

Zu sehen ist auf dem Schnappschuss ihr Ehemann Jack Brooksbank, ganz lässig und wie ein normaler Wien-Tourist in Shorts, T-Shirt und mit Baseball-Kapperl auf dem Kopf. An den Händen hält der 40-Jährige seine Söhne – den fünfjährigen August und den dreijährigen Ernest. Aufgenommen wurde der Schnappschuss beim Flanieren rund um den Wiener Stadtpark.