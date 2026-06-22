Eugenie teilt zum Vatertag Fotos von Wien-Besuch

Nach dem royalen Geheimbesuch in Österreich gab es für die Fans des britischen Königshauses jetzt eine schöne Überraschung. Denn zum Vatertag teilte Prinzessin Eugenie jetzt liebe Fotos ihrer kleinen Familie, die vor gut einer Woche in Wien entstanden sind.
Mitte Juni waren die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice mit ihren Ehemännern und Kindern still und heimlich für eine Hochzeit zu Gast in Wien. Wobei der Besuch nicht allzu heimlich blieb und Fotos der fesch herausgeputzten York-Schwestern vor der Karlskirche und in einem Park schnell die Runde machten.
Royals wurden zu Wien-Touris
Abseits der Hochzeits-Feierlichkeiten nutzte zumindest Prinzessin Eugenie, die gerade mit ihrem dritten Kind schwanger ist, die Zeit auch für Sightseeing mit ihrer Familie, wie ein Foto, das die Tochter des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew zum Vatertag auf Instagram veröffentlichte, beweist.
Diese beiden Vatertagsschnappschüsse sind beim Besuch von Prinzessin Eugenie und ihrer Familie in Wien entstanden:
Zu sehen ist auf dem Schnappschuss ihr Ehemann Jack Brooksbank, ganz lässig und wie ein normaler Wien-Tourist in Shorts, T-Shirt und mit Baseball-Kapperl auf dem Kopf. An den Händen hält der 40-Jährige seine Söhne – den fünfjährigen August und den dreijährigen Ernest. Aufgenommen wurde der Schnappschuss beim Flanieren rund um den Wiener Stadtpark.
Dem Posting fügte Eugenie zudem ein weiteres Foto an, das ihren Gatten beim Spielen mit dem Nachwuchs in der Kirche zeigen. Dass dieses Foto während der Trauung in der Karlskirche entstanden ist, ist anzunehmen.
Eugenie gratuliert ihrem „Chef-Unterhalter“
Zu den lieben Einblicken in das Familienleben schrieb Eugenie schließlich: „Alles Gute zum Vatertag an den Besten überhaupt. Chef-Unterhalter bei den Hochzeiten meiner besten Freundinnen. Die Jungs könnten sich keinen besseren Papa wünschen.“
Eugenie und Jack Brooksbank lernten sich bereits 2010 während eines Skiurlaubs in der Schweiz kennen. Anfang 2018 verlobte sich das Paar, wenige Monate später folgte die Traumhochzeit auf Schloss Windsor.
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