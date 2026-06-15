Marius Høiby legt Berufung gegen das Urteil ein

Marius Borg Høiby wird das Urteil des Bezirksgerichts Oslo nicht akzeptieren. Wie seine Verteidigung am Montag nach einem Treffen im Gefängnis von Ila mitteilte, legt der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit Berufung ein. Diese betrifft die Schuldsprüche wegen Missbrauchs in engen Beziehungen sowie wegen zweifacher Vergewaltigung. Zudem fordert Høiby seine sofortige Haftentlassung bis zur Entscheidung der nächsten Instanz. Laut seinem Anwalt Petar Sekulic beteuere Høiby weiterhin seine Unschuld. „Er hält sich für unschuldig“, so Sekulic.