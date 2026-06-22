Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Ermittlungen!

Andrew jettet im Privatjet in den Luxus-Urlaub

Royals
22.06.2026 14:19
Trotz Ermittlungen und Hausdurchsuchung: Andrew jettet zum Luxus-Urlaub nach Frankreich ...
Trotz Ermittlungen und Hausdurchsuchung: Andrew jettet zum Luxus-Urlaub nach Frankreich Privatjet, Strandritte und Gourmet-Menüs – der gefallene Royal lässt es sich gut gehen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ganz schön dreist! Während die Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor weiterlaufen, gönnt sich der gefallene Royal offenbar einen Luxus-Trip nach Frankreich. Statt sich nobel zurückzuhalten, ließ sich der Bruder von König Charles Berichten zufolge von einem arabischen Multimillionär im Privatjet einfliegen und mehrere Tage auf dessen exklusivem Gestüt in der Bretagne verwöhnen.

0 Kommentare

Wie britische Medien berichten, verbrachte der frühere Prinz mehrere Tage als Ehrengast eines arabischen Multimillionärs auf einem exklusiven Gestüt in der Bretagne. Die Anreise soll mit einem Privatjet erfolgt sein, die Unterkunft war kostenlos, dazu gab es Ausritte am Strand und Mahlzeiten eines Privatkochs.

Ermittlungen und Hausdurchsuchung
Das sorgt für neue Diskussionen. Denn erst im Februar wurde Andrew im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Zeitgleich durchsuchten Ermittler seine Wohnsitze in Norfolk und Windsor. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach er während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen an den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben haben soll.  Zusätzlich zu den Ermittlungen prüfen die Ermittler derzeit den Angaben nach Berichte, wonach „eine Frau im Jahr 2010 zu sexuellen Zwecken zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.“ Andrew bestritt bisher alle Vorwürfe.

Andrew nach seiner Verhaftung beim Verlassen der Polizeistation.
Andrew nach seiner Verhaftung beim Verlassen der Polizeistation.(Bild: APA-Images / REUTERS / Phil Noble)

Umso größer ist nun das Staunen über den Frankreich-Trip. Während die Ermittlungen weiterlaufen, scheint der Bruder von König Charles sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Statt Rückzug und Zurückhaltung stehen Privatjet, Luxus-Gestüt und die Gastfreundschaft eines milliardenschweren Unternehmers auf dem Programm.

Lesen Sie auch:
Rätsel um Andrew: Ein mysteriöser Fleck im Gesicht sorgt für Spekulationen
Rätsel um Andrew
Mysteriöses Hämatom im Gesicht sorgt für Aufregung
05.06.2026
Neue Enthüllungen!
So eklig-vulgär bedrängte Ex-Prinz Andrew Frauen!
26.05.2026
Royal-Beben!
Ex-Prinz Andrew am 66. Geburtstag festgenommen!
19.02.2026

Gesichtsverletzung nach Rückkehr
Kritiker fragen sich deshalb, ob Andrew die Tragweite seiner Situation überhaupt erkannt hat. Nach Jahren voller Skandale und negativer Schlagzeilen hatten viele erwartet, dass er sich – auch auf Wunsch von König Charles, der seinen Prinzentitel gestrichen und ihn auf Privatkosten in Sandringham untergebracht hat – dauerhaft aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Die nun bekannt gewordene Reise vermittelt jedoch einen völlig anderen Eindruck.

Andrew mit Hämatom im Gesicht: Jetzt heißt es, er soll es sich während der Frankreichreise ...
Andrew mit Hämatom im Gesicht: Jetzt heißt es, er soll es sich während der Frankreichreise zugezogen haben.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Besonders pikant: Nur wenige Tage nach seiner Rückkehr nach Großbritannien wurde Andrew mit einem auffälligen Bluterguss im Gesicht fotografiert. Wie es zu der Verletzung kam, ist bislang ungeklärt.

Fest steht: Während über seine Zukunft und die laufenden Ermittlungen diskutiert wird, sorgt Andrew erneut für Schlagzeilen – diesmal mit einem Luxus-Ausflug, der viele Briten fassungslos zurücklässt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
22.06.2026 14:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
134.024 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
115.106 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.414 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1222 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1096 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Mehr Royals
Royales Sightseeing
Eugenie teilt zum Vatertag Fotos von Wien-Besuch
Trotz Ermittlungen!
Andrew jettet im Privatjet in den Luxus-Urlaub
Hingucker bei Turnier
Kronprinzessin Amalia überrascht im Bauchfrei-Look
Liebe Vatertagsgrüße
Meghan schwärmt von Harry als ihr „Ein und Alles“
Wird 44 Jahre alt
Prinz William: Geburtstagsfoto mit „Daddys Girl“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf