Andrew jettet im Privatjet in den Luxus-Urlaub

Ermittlungen und Hausdurchsuchung

Das sorgt für neue Diskussionen. Denn erst im Februar wurde Andrew im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Zeitgleich durchsuchten Ermittler seine Wohnsitze in Norfolk und Windsor. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach er während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen an den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben haben soll. Zusätzlich zu den Ermittlungen prüfen die Ermittler derzeit den Angaben nach Berichte, wonach „eine Frau im Jahr 2010 zu sexuellen Zwecken zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.“ Andrew bestritt bisher alle Vorwürfe.