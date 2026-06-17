Kronprinzessin Mette-Marit hat neue Lunge erhalten

„Wir freuen uns sehr, dass bisher alles gut verlaufen ist. Wie alle anderen frisch transplantierten Patienten wird auch die Kronprinzessin für einige Wochen im Rikshospitalet stationär aufgenommen. Dies ist ein Standardverfahren, um die Medikamente anzupassen, eventuelle Komplikationen zu behandeln und die Rehabilitation einzuleiten“, fügte Are Holm, Leiter der Abteilung für Pneumologie am Rikshospitalet, hinzu.