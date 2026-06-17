Kronprinzessin Mette-Marit hat neue Lunge erhalten

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist erfolgreich einer Lungentransplantation unterzogen worden. Das teilte das norwegische Königshaus am Mittwoch mit.
„Die Lungentransplantation ist bisher erfolgreich verlaufen“, sagt Arnt Fiane, Leiter der Abteilung für Thoraxchirurgie am Rikshospitalet. „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen im Team zu danken, die an der Planung und Umsetzung beteiligt waren“, erklärte er weiters.
„Wir freuen uns sehr, dass bisher alles gut verlaufen ist. Wie alle anderen frisch transplantierten Patienten wird auch die Kronprinzessin für einige Wochen im Rikshospitalet stationär aufgenommen. Dies ist ein Standardverfahren, um die Medikamente anzupassen, eventuelle Komplikationen zu behandeln und die Rehabilitation einzuleiten“, fügte Are Holm, Leiter der Abteilung für Pneumologie am Rikshospitalet, hinzu.
Kronprinz Haakon wird seinen Terminkalender anpassen, um in dieser Zeit bei der Kronprinzessin sein zu können. Das nächste Update zum Gesundheitszustand der Kronprinzessin ist laut Mitteilung des Palastes nach ihrer Entlassung aus dem Rikshospitalet geplant.
Dramatische Verschlechterung vor Transplantation
Bei Kronprinzessin Mette-Marit wurde im Oktober 2018 eine Lungenfibrose diagnostiziert, die sich in den letzten Monaten immer mehr verschlechterte. Dabei vernarbt und verhärtet das Lungengewebe und erschwert die Atmung.
Ende 2025 gab der norwegische Hof bekannt, dass sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert habe und eine Lungentransplantation als letzte Behandlungsoption in Betracht gezogen werde.
Seit dem Frühjahr 2026 war die Prinzessin im Alltag auf ein mobiles Beatmungsgerät angewiesen. Anfang Juni 2026 wurde sie schließlich auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt, nachdem Ärzte festgestellt hatten, dass ihre verbleibende Lebenserwartung ohne Eingriff nur noch etwa ein Jahr betragen würde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.