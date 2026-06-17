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„Alles gut verlaufen“

Kronprinzessin Mette-Marit hat neue Lunge erhalten

Royals
17.06.2026 09:46
Kaum zwei Wochen, nachdem sie auf die Transplantationsliste gesetzt wurde, hat die norwegische ...
Kaum zwei Wochen, nachdem sie auf die Transplantationsliste gesetzt wurde, hat die norwegische Kronprinzessin bereits eine neue Lunge bekommen.(Bild: AP/Lise Åserud)
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Von krone.at

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist erfolgreich einer Lungentransplantation unterzogen worden. Das teilte das norwegische Königshaus am Mittwoch mit.

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„Die Lungentransplantation ist bisher erfolgreich verlaufen“, sagt Arnt Fiane, Leiter der Abteilung für Thoraxchirurgie am Rikshospitalet. „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen im Team zu danken, die an der Planung und Umsetzung beteiligt waren“, erklärte er weiters.

„Wir freuen uns sehr, dass bisher alles gut verlaufen ist. Wie alle anderen frisch transplantierten Patienten wird auch die Kronprinzessin für einige Wochen im Rikshospitalet stationär aufgenommen. Dies ist ein Standardverfahren, um die Medikamente anzupassen, eventuelle Komplikationen zu behandeln und die Rehabilitation einzuleiten“, fügte Are Holm, Leiter der Abteilung für Pneumologie am Rikshospitalet, hinzu.

Kronprinz Haakon wird seinen Terminkalender anpassen, um in dieser Zeit bei der Kronprinzessin sein zu können. Das nächste Update zum Gesundheitszustand der Kronprinzessin ist laut Mitteilung des Palastes nach ihrer Entlassung aus dem Rikshospitalet geplant.

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Dramatische Verschlechterung vor Transplantation
Bei Kronprinzessin Mette-Marit wurde im Oktober 2018 eine Lungenfibrose diagnostiziert, die sich in den letzten Monaten immer mehr verschlechterte. Dabei vernarbt und verhärtet das Lungengewebe und erschwert die Atmung.

Ende 2025 gab der norwegische Hof bekannt, dass sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert habe und eine Lungentransplantation als letzte Behandlungsoption in Betracht gezogen werde.

Seit dem Frühjahr 2026 war die Prinzessin im Alltag auf ein mobiles Beatmungsgerät angewiesen. Anfang Juni 2026 wurde sie schließlich auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt, nachdem Ärzte festgestellt hatten, dass ihre verbleibende Lebenserwartung ohne Eingriff nur noch etwa ein Jahr betragen würde. 

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