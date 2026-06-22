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Meghan schwärmt von Harry als ihr „Ein und Alles“

Royals
22.06.2026 08:51
Prinz Harry kuschelte zum Vatertag mit seinen Kindern Lilibet und Archie.
Prinz Harry kuschelte zum Vatertag mit seinen Kindern Lilibet und Archie.(Bild: instagram.com/meghan)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

„Alles Gute zum Vatertag an unser Ein und Alles“, hat Herzogin Meghan am Sonntag auf Instagram gejubelt. Dazu gab es eine süße Überraschung für die Fans: einen Schnappschuss, der den 41-Jährigen in inniger Umarmung mit seinen Kindern Archie und Lilibet zeigt.

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Während Prinz Harry auf dem Foto mit einem breiten Lächeln in die Kamera schaut, sind seine zwei Kinder allerdings wieder nur von hinten. Etwas, das schon längst Sussex-Tradition geworden ist.

Denn obwohl Herzogin Meghan nicht müde wird, Familienfotos auf Social Media zu teilen, achtet sie penibel darauf, die Gesichter ihrer Kinder nicht zu zeigen.

Dieses Kuschel-Foto von Prinz Harry mit Lilibet und Archie veröffentlichte Herzogin Meghan zum Vatertag in den USA:

Archie im England-Trikot
Herzig ist der Vatertagsfoto mit Archie und Lili aber auf jeden Fall. Vor allem auch, wegen eines kleinen Details, das die Fans zum Ausrasten brachte. Denn Harrys und Meghans Siebenjähriger trägt ein Trikot der britischen Fußballnationalmannschaft! 

Ob Harry und Meghan so ihre Kinder etwa schon auf den Besuch in Großbritannien einstimmen wollten? Denn Gerüchten zufolge sollen Archie und Lilibet im Juli zum ersten Mal seit vier Jahren wieder in Prinz Harrys Heimat reisen.

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Offiziell bestätigt haben die Sussexes die Gerüchte um die gemeinsame Reise nach England jedenfalls noch nicht. Auch im Kommentar zum Vatertags-Schnappschuss schwärmt die 44-Jährige lediglich über ihren Ehemann und seine Qualitäten als Zweifach-Papa. „Sie haben so ein Glück, dich zu haben“, schrieb Meghan. Und fügte hinzu: „Wir alle haben es.“

William feierte gleich doppelt
Am Sonntag wurde übrigens nicht nur in den USA der Vatertag gefeiert, sondern auch in Großbritannien. Und Prinz William hatte sogar doppelten Grund zum Feiern: Der Thronfolger wurde am Sonntag nämlich 44 Jahre alt!

Weshalb auch Prinzessin Kate ein liebes Foto ihres Ehemannes mit Tochter Charlotte postete, das bei König Charles Geburtstagsparade Trooping The Colour am vergangenen Wochenende entstanden war – hier zu sehen:

„Alles Gute zum Geburtstag und Vatertag an den besten Papa der Welt. Wir lieben dich so sehr“, schrieb Kate in der persönlichen Nachricht, die mit „C, G, C & L“, also Catherine, George, Charlotte & Louis“ unterzeichnet war.

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