Meghan schwärmt von Harry als ihr „Ein und Alles“

Offiziell bestätigt haben die Sussexes die Gerüchte um die gemeinsame Reise nach England jedenfalls noch nicht. Auch im Kommentar zum Vatertags-Schnappschuss schwärmt die 44-Jährige lediglich über ihren Ehemann und seine Qualitäten als Zweifach-Papa. „Sie haben so ein Glück, dich zu haben“, schrieb Meghan. Und fügte hinzu: „Wir alle haben es.“