Haakon: So geht es Mette-Marit nach Lungen-OP

Mette-Marit lächelnd am Sofa

Erst Anfang der Woche sorgte das erste Foto von Mette-Marit nach ihrer Lungen-OP für große Aufregung. Zu sehen war die 52-Jährige auf der Aufnahme mit ihrem Ehemann am Sofa, beide trugen Norwegen-Schals um den Hals und lächelten entspannt in die Kamera, während Haakon seinen Arm um seine Gattin gelegt hatte.