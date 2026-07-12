Kiew: Selenskyj tauscht Ministerpräsidentin aus

Jetzt winkt Posten als Botschafterin in den USA

Er habe Swyrydenko eine neue Aufgabe bei den Beziehungen zu einem wichtigen Partner angeboten, schrieb Selenskyj. Er erwarte, dass das Parlament den entsprechenden Änderungen in der Regierung zustimme. Der Oppositionsabgeordnete Jaroslaw Schelesniak sagte, Swyrydenko werde voraussichtlich den Posten der Botschafterin in den Vereinigten Staaten übernehmen. Nach ukrainischem Recht bedarf der Rücktritt der Ministerpräsidentin der Zustimmung des Parlaments und zieht den Rücktritt der gesamten Regierung nach sich.