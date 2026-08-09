Salzburger hat Geld aus allen Ländern der Welt

Seine Leidenschaft für das Reisen brachte Mirko Mazzucco zum Sammeln von Geldscheinen. Mittlerweile hat er doppelt so vielen Währungen wie Länder auf diesem Planeten existieren. Warum ihn das in Zimbabwe sogar zum tausendfachen Milliardär machte? Die „Krone“ hat sich mit dem Salzburger unterhalten!