Salzburger hat Geld aus allen Ländern der Welt

Seine Leidenschaft für das Reisen brachte Mirko Mazzucco zum Sammeln von Geldscheinen. Mittlerweile hat er doppelt so vielen Währungen wie Länder auf diesem Planeten existieren. Warum ihn das in Zimbabwe sogar zum tausendfachen Milliardär machte? Die „Krone“ hat sich mit dem Salzburger unterhalten!
Banknoten aus 388 Ländern haben Mirko Mazzucco im Frühling den Weltrekord der größten Sammlung von Geldscheinen aus unterschiedlichen Nationen gesichert. Dieser wurde offiziell im „Worldwide Book of Records“ eingetragen. „Meine Freundin und meine beiden Schwestern freuen sich für mich und unterstützen mich“, erzählt der Sammler stolz.
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