Vergleichen ist einer der größten Beziehungskiller

Sie sind seit 35 Jahren ein Paar, davon 28 Jahre verheiratet. Drei Kinder, bald zwei Enkelkinder. Wenn Diana und Ludwig Loretz über Beziehungen sprechen, ist das nicht nur Theorie, sondern direkt aus dem Leben gegriffen. Sie kennen die Leichtigkeit der ersten Verliebtheit genauso wie schlaflose Nächte, finanzielle Sorgen, den Familienalltag, Hausbau, Kindererziehung und die vielen kleinen und großen Herausforderungen, die eine Partnerschaft mit sich bringt. Vielleicht ist genau das der Grund, warum sich Menschen bei ihnen verstanden fühlen. Mit ihrer Beratung „Loretz Coaching“ begleiten die beiden heute Einzelpersonen und Paare – nicht als Experten mit Patentlösungen, sondern als Wegbegleiter mit viel Erfahrung, Fachwissen und einer ehrlichen Botschaft: „Perfekte Beziehungen gibt es nicht. Aber es gibt Beziehungen, die wachsen dürfen.“