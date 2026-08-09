Vergleichen ist einer der größten Beziehungskiller

Diana und Ludwig Loretz aus Feldkirch in Vorarlberg begleiten Paare durch Krisen, Veränderungen und Neuanfänge – und zeigen, warum Liebe vor allem eines braucht: Bereitschaft zur Veränderung. Die „Krone“ hat mit ihnen gesprochen.
Sie sind seit 35 Jahren ein Paar, davon 28 Jahre verheiratet. Drei Kinder, bald zwei Enkelkinder. Wenn Diana und Ludwig Loretz über Beziehungen sprechen, ist das nicht nur Theorie, sondern direkt aus dem Leben gegriffen. Sie kennen die Leichtigkeit der ersten Verliebtheit genauso wie schlaflose Nächte, finanzielle Sorgen, den Familienalltag, Hausbau, Kindererziehung und die vielen kleinen und großen Herausforderungen, die eine Partnerschaft mit sich bringt. Vielleicht ist genau das der Grund, warum sich Menschen bei ihnen verstanden fühlen. Mit ihrer Beratung „Loretz Coaching“ begleiten die beiden heute Einzelpersonen und Paare – nicht als Experten mit Patentlösungen, sondern als Wegbegleiter mit viel Erfahrung, Fachwissen und einer ehrlichen Botschaft: „Perfekte Beziehungen gibt es nicht. Aber es gibt Beziehungen, die wachsen dürfen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.