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Zu zweit glücklich

Vergleichen ist einer der größten Beziehungskiller

Vorarlberg
09.08.2026 12:25
Eine Beziehung ist etwas sehr Lebendiges, die Veränderung gehört dazu. Wichtig ist, dass man die ...
Eine Beziehung ist etwas sehr Lebendiges, die Veränderung gehört dazu. Wichtig ist, dass man die Beziehung pflegt.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Sandra Zech
Von Sandra Zech

Diana und Ludwig Loretz aus Feldkirch in Vorarlberg begleiten Paare durch Krisen, Veränderungen und Neuanfänge – und zeigen, warum Liebe vor allem eines braucht: Bereitschaft zur Veränderung. Die „Krone“ hat mit ihnen gesprochen.

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Sie sind seit 35 Jahren ein Paar, davon 28 Jahre verheiratet. Drei Kinder, bald zwei Enkelkinder. Wenn Diana und Ludwig Loretz über Beziehungen sprechen, ist das nicht nur Theorie, sondern direkt aus dem Leben gegriffen. Sie kennen die Leichtigkeit der ersten Verliebtheit genauso wie schlaflose Nächte, finanzielle Sorgen, den Familienalltag, Hausbau, Kindererziehung und die vielen kleinen und großen Herausforderungen, die eine Partnerschaft mit sich bringt. Vielleicht ist genau das der Grund, warum sich Menschen bei ihnen verstanden fühlen. Mit ihrer Beratung „Loretz Coaching“ begleiten die beiden heute Einzelpersonen und Paare – nicht als Experten mit Patentlösungen, sondern als Wegbegleiter mit viel Erfahrung, Fachwissen und einer ehrlichen Botschaft: „Perfekte Beziehungen gibt es nicht. Aber es gibt Beziehungen, die wachsen dürfen.“

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