Riesenerfolg für eine brillante Orchesterparade

Ein bunter Programm-Mix mit dem walisischen Grandseigneur und brillanten Entertainer Sir Bryn Terfel im Mittelpunkt. Er wurde für seine wortdeutlichen, kraftvoll leuchtenden Wiedergaben von Boitos „Mefistofele“-Arie, des „Ehrenmonologs“ aus Verdis „Falstaff“ oder „Abendlich strahlt der Sonne Auge“ aus Wagners „Rheingold“ bejubelt. Er geizt nie mit Pointen, in „Mefistofele“ als Pfeifkünstler oder als in seinen Bauch verliebter Falstaff. Als Fiddler Tewje aus „Anatevka“ stiehlt er auch Hollywood-Stars die Show.