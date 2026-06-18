Ansturm auf Albrecht Dürers originalen Feldhasen

Er ist 524 Jahre alt, sehr lichtempfindlich und fragil, fühlt sich vor allem im Dunkel seines Depots putzmunter und darf nur alle fünf bis zehn Jahre in die Öffentlichkeit: Albrechts Dürers „Feldhase“ von 1502, der Welt berühmteste Naturstudie der Kunstgeschichte, ist seit 2019 erstmals wieder im Original zu sehen. Bis Oktober 2026. Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis erwartet einen Sturm auf das „Markenzeichen“ des Hauses: „Viele glauben, sie hätten das Original gesehen. Aber das war bisher insgesamt nur zehnmal ausgestellt!“