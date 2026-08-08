Kärntner EM-Starter musste in Slowenien trainieren

Vor der EM in Paris musste Kraul-Ass Gigler nach Slowenien ausweichen. Mit der Staffel holte er 2024 ja Gold in Belgrad, ist also Titelverteidiger. Über die 100 m Kraul hoffen vor allem seine Mama und Schwester, dass Heiko ins Finale einzieht.
Als Titelverteidiger mit der Lagen-Staffel hob der Spittaler Heiko Gigler am Freitag Richtung EM in Paris ab. Der Kraul-Spezialist dürfte wie Simon Bucher als Delfinschwimmer seinen Platz sicher haben – wer Brust und Rücken schwimmt, wird erst im Laufe der Woche entschieden.
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