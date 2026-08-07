Ein groteskes Volksstück stellt unbequeme Fragen

Wer war Aaron Lichtblau? Es ist eigentlich eine ganz einfache Frage, die Tochter Gertraud ihrer Mutter Magda 1965 stellt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn im Vergleich zu den Nazis aus dem Ort, die nach 1945 zwar in den Gulag mussten, aber letztlich wieder in die Idylle heimkehrten, ist Lichtblau für immer verschwunden – und alle wissen warum und wohin.