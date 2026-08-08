Drei Sexualdelikte beschäftigten Wiener Polizei

Tatort 2: Ebenfalls in Meidling kommt es gegen 11.30 Uhr zu einer Vergewaltigung im Drogenmilieu. Eine 33-jährige Frau trifft sich mit einem Bekannten (42) wegen ausstehender Geldforderungen. Zögerlich geht sie mit in seine Wohnung, wo er sie brutal vergewaltigt. Mit einem Küchenmesser bewaffnet, gelingt ihr die Flucht. Sie alarmiert die Polizei. Die Uniformierten nehmen mit Unterstützung der WEGA den 42-Jährigen fest. Er geht auf die Beamten los, wird in eine Sicherheitszelle gebracht. Das Opfer ist mittlerweile im Spital.