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Festival in Graz

La Strada endet mit einem Hype, der Spaß macht

Steiermark
08.08.2026 20:00
Partystimmung: Das Schweizer Collectif Ouinch Ouinch
Partystimmung: Das Schweizer Collectif Ouinch Ouinch(Bild: La Strada Graz / Nikola Milatovic)
Porträt von Christoph Hartner
Porträt von Verena Schaupp
Von Christoph Hartner und Verena Schaupp

Was für ein Finale! Das Schweizer Collectif Ouinch Ouinch beschert dem Grazer Straßenkunstfestival La Strada mit „Happy Hype“ einen genial mitreißenden Schlußpunkt. Vor der Finalparty zog aber auch das kanadische Ensemble Le Patin Libre die Zuseher in seinen Rollschuh-Bann.

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Manchmal ist mit dem Titel einer Produktion eigentlich schon alles gesagt: „Happy Hype“ nennt sich die Tanzperformance des Collectif Ouinch Ouinch aus der Schweiz, das zum Finale von La Strada an zwei Abenden am Grazer Hauptplatz zu sehen war. In barock anmutenden Roben betreten die Tänzer die Bühne. Doch mit der Vergangenheit hat die bunte Crew nichts am Hut.

Zu wummernden Afro- und Hiphop-Beats fallen schon bald die altertümlichen Hüllen und die Tänzer schütteln ihre Körper mit schelmischem Charme in Richtung Zukunft. Das Resultat ist eine feurige Tanzshow, der man sich einfach nicht verwehren kann. Nur allzu gerne lässt man sich von diesem Hype, der schon beim Zusehen so viel Spaß macht, anstecken. Und so ist es nur logisch, dass die einstündige Performance fließend in eine Party übergeht. Denn wer gemeinsam tanzt, der kennt keine Unterschiede mehr – auf der Tanzfläche sind wir alle gleich!

Weit angereist: Das kanadische Ensemble Le Patin Libre
Weit angereist: Das kanadische Ensemble Le Patin Libre(Bild: Harry Schiffer Photodesign)

Eine mitreißende Tanz-Performance lieferte auch das kanadische Ensemble Le Patin Libre diese Woche an mehreren Standorten in Graz, von Parks bis zum Shoppingzentrum. Wie grazile Eiskunstläufer, nur auf Rollschuhen und bei 35 Grad im Freien, schwebt die Gruppe – zu den Klängen eines Cello – mit eindrucksvollen Bewegungen über den Asphalt. Kräftige Beats folgen dabei auf andächtige Soli. Die Vorstellung zieht den Zuschauer in einen Bann, aus dem man sich gar nicht mehr lösen möchte

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