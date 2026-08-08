La Strada endet mit einem Hype, der Spaß macht

Zu wummernden Afro- und Hiphop-Beats fallen schon bald die altertümlichen Hüllen und die Tänzer schütteln ihre Körper mit schelmischem Charme in Richtung Zukunft. Das Resultat ist eine feurige Tanzshow, der man sich einfach nicht verwehren kann. Nur allzu gerne lässt man sich von diesem Hype, der schon beim Zusehen so viel Spaß macht, anstecken. Und so ist es nur logisch, dass die einstündige Performance fließend in eine Party übergeht. Denn wer gemeinsam tanzt, der kennt keine Unterschiede mehr – auf der Tanzfläche sind wir alle gleich!