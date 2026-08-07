Eine wunderbare Reise mit Anna Sofie von Otter

Schwungvoller Beginn, leise Töne zum Ende

Schwungvoll beginnt sie ihr Programm mit dem titelgebenden Chanson „Douce France“ von Charles Trenet. Sehr persönlich und intim gestaltet sie bald darauf „Ma solitude“ von Georges Moustaki, um dann mit „Padam, padam“ von Norbert Glanzberg aufzutrumpfen. Anne Sofie von Otter moderierte auch und erzählte so manche Geschichte, etwa die um den Song „Göttingen“. In dieser deutschen Stadt trat die jüdische Sängerin Barbara bald nach 1945 auf und befand, dass sich die Menschen, ganz gleich wo, doch sehr ähnlich sind. Nach dem kurzen Ausflug nach Schweden ging es ins Berlin der 1920er-Jahre. Jetzt gab es Frivoles, etwa mit Nico Dostals „Heut’ Abend lad’ ich mir die Liebe ein“ und wunderbar Poetisches mit Vertonungen von Gedichten Bert Brechts. Und diese leisen und durch und durch authentischen Töne waren das Kostbarste dieses Lieder- und Chansonabends.