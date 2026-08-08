Vollering übernimmt Führung bei der Tour de France

Demi Vollering nimmt die Schlussetappe der Tour de France der Frauen im Gelben Trikot in Angriff! Die niederländische Topfavoritin übernahm am Samstag mit ihrem Sieg auf der vorletzten Etappe die Gesamtführung und geht mit einem Vorsprung von acht Sekunden auf die Polin Kasia Niewiadoma auf das Schlussstück am Sonntag mit Start und Ziel in Nizza.
Die weit abgeschlagene französische Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prévot stieg vor der achten Etappe aus der Tour aus.
Vollering setzte sich auf dem Teilstück über 171,9 Kilometer von Sisteron nach Nizza mit einer scharfen Attacke am letzten Anstieg ab und rettete 17 Sekunden Vorsprung vor Elisa Longo Borghini aus Italien und Niewiadoma ins Ziel.
Cavallar kam als 103. ins Ziel
Niewiadoma verlor damit das Gelbe Trikot, das sie erst am Vortag mit ihrem Sieg auf dem Mont Ventoux geholt hatte. Die Österreicherin Valentina Cavallar kam mit 9:14 Minuten Rückstand als 103. ins Ziel und liegt gesamt auf Rang 54 (+1:22:15 Stunden).
Wieder einmal herrscht damit bei der Frauen-Tour Spannung bis zum letzten Tag. Eine Konstellation, die die Männer derzeit nicht zu bieten haben. Die jüngsten drei Ausgaben hatte der slowenische Weltmeister Tadej Pogacar mit großem Vorsprung gewonnen.
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