Vollering übernimmt Führung bei der Tour de France

Demi Vollering nimmt die Schlussetappe der Tour de France der Frauen im Gelben Trikot in Angriff! Die niederländische Topfavoritin übernahm am Samstag mit ihrem Sieg auf der vorletzten Etappe die Gesamtführung und geht mit einem Vorsprung von acht Sekunden auf die Polin Kasia Niewiadoma auf das Schlussstück am Sonntag mit Start und Ziel in Nizza.