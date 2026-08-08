ÖSV-Adler Tschofenig holt sich Sieg in Courchevel

Der Kärntner Daniel Tschofenig ist am Samstag mit einem Sieg im ersten von zwei Courchevel-Skispringen in den Sommer-Grand-Prix gestartet.
Der Gesamtweltcupsieger 2024/25 verdrängte im zweiten Durchgang seinen auf Rang vier zurückgefallenen Landsmann Maximilian Ortner von der Spitze, der deutsche Olympiasieger Philipp Raimund wurde 1,7 Zähler hinter Tschofenig Zweiter. Stephan Embacher, Jonas Schuster, Stefan Kraft und Jan Hörl belegten die Ränge fünf, sieben, neun und 17.
Im Frauen-Bewerb wurde Hannah Wiegele Sechste und Julia Mühlbacher 16., es gewann die Norwegerin Anna Odine Ström. Für Sonntag ist je ein weiterer Bewerb angesetzt, die Serie wird im September in Rasnov in Rumänien und im Oktober in Klingenthal fortgesetzt und abgeschlossen.
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