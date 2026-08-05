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Polizei sucht Zeugen

Lenker ließ BMW-Cabrio nach Crash zurück

Chronik
05.08.2026 15:17
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Bereits am 31. Juli hat sich in Höchst (Vorarlberg) ein Unfall mit Fahrerflucht ereignet: Ein Unbekannter war mit seinem BMW Z4 in den Pkw eines 23-Jährigen gekracht. Der Mann ließ sein Cabrio und den verletzten 23-Jährigen am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß. 

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Zugetragen hat sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden gegen 4.15 Uhr auf der Bruggerstraße. Ein 23-jähriger Mann war mit seinem Auto von Lustenau in Richtung Ortszentrum unterwegs, als plötzlich im Kreuzungsbereich mit der Kreuzdorfstraße ein weißes BMW Z4 Cabrio mit Schweizer Kennzeichen einbog. Es kam zum Zusammenstoß – der Pkw des 23-Jährigen drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse und blieb schließlich in der Fahrbahnmitte stehen.

Fahrerflucht und Zeugenaufruf
Während der junge Mann nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, war der Unfallverursacher wie vom Erdboden verschluckt. Der Mann hatte sofort zu Fuß die Flucht ergriffen, sein – durch den Crash nicht mehr ganz so schmuckes – Auto ließ er einfach stehen.

Noch ist es der Polizei nicht gelungen, die Identität des Geflüchteten zu eruieren. Nun wird die Bevölkerung um Hilfe gebeten: Personen, die Wahrnehmungen zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Lenker gemacht haben, mögen sich bei der Polizeiinspektion Höchst melden.

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