Lenker ließ BMW-Cabrio nach Crash zurück

Fahrerflucht und Zeugenaufruf

Während der junge Mann nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, war der Unfallverursacher wie vom Erdboden verschluckt. Der Mann hatte sofort zu Fuß die Flucht ergriffen, sein – durch den Crash nicht mehr ganz so schmuckes – Auto ließ er einfach stehen.

Noch ist es der Polizei nicht gelungen, die Identität des Geflüchteten zu eruieren. Nun wird die Bevölkerung um Hilfe gebeten: Personen, die Wahrnehmungen zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Lenker gemacht haben, mögen sich bei der Polizeiinspektion Höchst melden.