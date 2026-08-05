Vermummter Scooter-Fahrer (16) fährt Polizist um

Polizist wollte Fahrer aufhalten

Ein Beamter der Diensthundeeinheit stellte daraufhin sein ziviles Dienstfahrzeug in der Hämmerlestraße ab. Er stieg aus, um den E-Scooter-Fahrer auf dem dortigen Radstreifen zum Stoppen zu bewegen – zu diesem Zweck schwenkte er mit einer Anhaltekelle. Doch statt abzubremsen, bretterte der Jugendliche mit seinem Scooter in unverminderter Geschwindigkeit auf den Polizisten zu – dieser konnte nicht mehr ausweichen, ein Frontalzusammenstoß war die Folge.