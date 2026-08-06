Radlerin gestürzt: Schweizer SUV-Fahrer flüchtet

Eine 77 Jahre alte Radfahrerin kam am Mittwochmittag in Dornbirn zu Fall, als sie einem schwarzen Geländewagen ausweichen musste. Der Lenker des Wagens mit Schweizer Kennzeichen hielt nicht an. Die Frau erlitt Schürfwunden. Die Exekutive bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr in Dornbirn. Eine 77-jährige Frau wollte mit ihrem Fahrrad die Stadtstraße (L190) im Kreuzungsbereich zur Schillerstraße queren. Exakt in diesem Moment bog ein schwarzer SUV mit Schweizer Kontrollschildern von der Schillerstraße ein.
Lenker setzte Fahrt einfach fort
Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, musste die Seniorin eine Vollbremsung einleiten, wodurch sie zu Sturz kam. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es glücklicherweise nicht. Die Radlerin zog sich bei dem Sturz Schürfwunden am rechten Knie und Schienbein zu.
Der unbekannte Lenker des SUV setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Personen, die Wahrnehmungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden.
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