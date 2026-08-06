Radlerin gestürzt: Schweizer SUV-Fahrer flüchtet

Lenker setzte Fahrt einfach fort

Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, musste die Seniorin eine Vollbremsung einleiten, wodurch sie zu Sturz kam. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es glücklicherweise nicht. Die Radlerin zog sich bei dem Sturz Schürfwunden am rechten Knie und Schienbein zu.