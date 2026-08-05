Das Schaulaufen der Stars beim Sommercup in Hard

Am 7. und 8. August 2026 trifft sich die Handball-Elite in der Harder Teufelsarena. Der ALPLA HC Hard empfängt den THW Kiel, TBV Lemgo Lippe und HC Kriens-Luzern. Fans erwartet Weltklasse-Sport mit zahlreichen internationalen Top-Stars und Nationalspielern.
Die dritte Ausgabe des ALPLA Sommercups findet am 7. und 8. August in der Harder Sporthalle am See statt. Der gastgebende HC Hard misst sich mit drei internationalen Spitzenvereinen. Aus Deutschland reisen der Rekordmeister THW Kiel und der Bundesliga-Fünfte TBV Lemgo Lippe an. Komplettiert wird das hochkarätige Feld vom Schweizer Meister und Champions-League-Teilnehmer HC Kriens-Luzern.
Stars und bekannte Gesichter
Das Turnier ist gespickt mit Weltstars. Der THW Kiel bringt unter anderem Tormann Andreas Wolff und Kapitän Domagoj Duvnjak mit. Für den TBV Lemgo Lippe laufen mit Ex-Hard-Tormann Constantin Möstl und Lukas Hutecek zwei Österreicher auf. Auch der Schweizer Meister hat sich verstärkt: Teamkapitän Nikola Bilyk wechselt von Kiel nach Luzern. Für die Fans besonders erfreulich ist die Rückkehr von Hards Eigengewächs Lukas Herburger, der nun an der Seite Bilyks spielt.
Harder Team mit neuem Gesicht
Die Harder präsentieren erstmals ihren Kader für die Saison 2026/27. Neben etablierten Kräften wie Dejan Babic und Ante Tokic werden auch die Neuzugänge Jens Svane Peschardt und Mathias Sonne Domino auflaufen. Eine neue Personalie gibt es zudem im Tor mit Eleftherios Papazoglou. An der Seitenlinie feiert Cheftrainer Spyros Balomenos gemeinsam mit Co-Trainer und Vereinslegende Thomas Weber sein Debüt.
Spielplan im K. o.-System
Gespielt wird im K. o.-Modus. Am Freitag duellieren sich Lemgo Lippe und Kriens-Luzern, danach trifft Gastgeber Hard auf den THW Kiel. Die Verlierer der Freitagsspiele bestreiten am Samstag das Spiel um Platz drei. Im Anschluss daran findet das große Finale statt, bei dem der Turniersieger gekrönt wird.
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