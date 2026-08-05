Das Schaulaufen der Stars beim Sommercup in Hard

Stars und bekannte Gesichter

Das Turnier ist gespickt mit Weltstars. Der THW Kiel bringt unter anderem Tormann Andreas Wolff und Kapitän Domagoj Duvnjak mit. Für den TBV Lemgo Lippe laufen mit Ex-Hard-Tormann Constantin Möstl und Lukas Hutecek zwei Österreicher auf. Auch der Schweizer Meister hat sich verstärkt: Teamkapitän Nikola Bilyk wechselt von Kiel nach Luzern. Für die Fans besonders erfreulich ist die Rückkehr von Hards Eigengewächs Lukas Herburger, der nun an der Seite Bilyks spielt.