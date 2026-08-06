Wird das Tafelsilber der Kaiserstadt so zu Gold?

„Ich bin ja keine Immobilienmaklerin, die teure Wohnungen verkauft. Als Bürgermeisterin muss ich auf die Zweckmäßigkeit schauen. Ein Bordell wird sicher nicht reinkommen.“ Ines Schiller schüttelt den Kopf, denn die Ortschefin der Kaiserstadt wird mit Vorwürfen konfrontiert, sie würde das „Tafelsilber“ von Bad Ischl verhökern.