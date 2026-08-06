Altacher Kies-Krieg: Gericht gibt Franz Kopf recht

Den Fall als Kläger vor Gericht gebracht hatte die Firma „Nickel Transporte“. Ziel war es, den Abbau durch die Firma „Kopf Kies“ gerichtlich untersagen zu lassen. Zentraler Punkt der Auseinandersetzung war die Frage, welches Gerät für den Kiesabbau verwendet werden darf. „Nickel Transporte“ warf „Kopf Kies“ vor, einen dieselbetriebenen Hydraulikbagger eingesetzt zu haben, obwohl die Vorschriften einen elektrisch betriebenen Schwimmbagger verlangen würden. Dies, so die Argumentation von Patrik Nickel, habe zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen geführt.