Tobi Nolde fliegt auf Guadeloupe ins Gelbe Trikot

Großer Erfolg für das „Team Vorarlberg“ bei der Tour de la Guadeloupe: Der 27-jährige Deutsche Tobias Nolde hat nach der vierten Etappe die Gesamtführung übernommen. Teamkollege Emanuel Zangerle schaffte es als Tagesdritter aufs Podest und schlüpfte ins Grüne Trikot des Punktbesten.
Auf dem 154 Kilometer langen Teilstück von Karucoco nach Sainte-Anne reichte dem 27-jährigen Tobias Nolde vom „Team Vorarlberg“ ein 22. Platz, um die Gesamtführung zu übernehmen. Dank einer Zeitgutschrift zu Beginn des Rennens liegt der Deutsche nun zeitgleich mit dem Amerikaner Owen Cole an der Spitze des Klassements. Der Tagessieg ging an den Belgier Johan Meens.
Starke Teamleistung im Regen
Zum Mann des Tages aus Ländle-Sicht avancierte aber Emanuel Zangerle. Er zeigte sich in allen Fluchtgruppen und wurde für seinen Kampfgeist mit dem dritten Tagesrang belohnt.
Kilian Feurstein überzeugte zudem als Achter im Sprint. Bei Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und Regen hatten die Fahrer mit rutschigen und gefährlichen Streckenabschnitten zu kämpfen. Auch Colin Stüssi und Dominik Röber halten sich weiter gut im Gesamtklassement.
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