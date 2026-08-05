Tobi Nolde fliegt auf Guadeloupe ins Gelbe Trikot

Auf dem 154 Kilometer langen Teilstück von Karucoco nach Sainte-Anne reichte dem 27-jährigen Tobias Nolde vom „Team Vorarlberg“ ein 22. Platz, um die Gesamtführung zu übernehmen. Dank einer Zeitgutschrift zu Beginn des Rennens liegt der Deutsche nun zeitgleich mit dem Amerikaner Owen Cole an der Spitze des Klassements. Der Tagessieg ging an den Belgier Johan Meens.