Grüne fordern Hitzeschutz-Fonds für Vorarlberg

Ein weiterer zentraler Punkt: Das Land soll mit dem Fonds auch Maßnahmen unterstützen, die private Wohnungen vor Überhitzung schützen, also etwa das Anbringen von Außenrollläden und Markisen. Weber verweist in diesem Zusammenhang auf ein entsprechendes Fördermodell in Tirol, das als Vorbild dienen könnte. Besonders wichtig seien zudem bauliche Kühlungsmaßnahmen für Krankenhäuser, Pflegeheime sowie für Schulen und Kindergärten.