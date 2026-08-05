Grüne fordern Hitzeschutz-Fonds für Vorarlberg

Angesichts des Hitzesommers fordern die Grünen im Ländle einen Fonds für kühlende Maßnahmen. Damit sollen Gemeinden unterstützt werden, um mehr Grünflächen zu schaffen und Betonflächen aufzubrechen. Gleichzeitig kritisieren sie die „Betonpolitik“ der schwarz-blauen Landesregierung scharf.
Laut dem Raumplanungssprecher der Partei, Bernie Weber, sollen mit dem Hitzeschutz-Fonds rasch wirksame Maßnahmen gegen die enorme Hitzebelastung finanziert werden. Die Zeit dränge, da sich Städte und stark bebaute Flächen immer mehr in „Glutwüsten“ verwandeln würden.
Ich fordere die Landesregierung auf, die Menschen in Vorarlberg vor der Hitze zu schützen, anstatt noch mehr Betonwüsten zu schaffen.
Bernie Weber, Grünen-Raumplanungssprecher
Mehr Grün in den Orten
Konkret sollen mit den Geldern aus dem Fonds mehr Grünflächen und Beschattungen in den Vorarlberger Gemeinden geschaffen und Betonflächen aufgerissen werden, um die Entstehung von Hitzeinseln zu verhindern.
Ein weiterer zentraler Punkt: Das Land soll mit dem Fonds auch Maßnahmen unterstützen, die private Wohnungen vor Überhitzung schützen, also etwa das Anbringen von Außenrollläden und Markisen. Weber verweist in diesem Zusammenhang auf ein entsprechendes Fördermodell in Tirol, das als Vorbild dienen könnte. Besonders wichtig seien zudem bauliche Kühlungsmaßnahmen für Krankenhäuser, Pflegeheime sowie für Schulen und Kindergärten.
Appell an die Regierung
Ihren Vorschlag wollen die Grünen durchaus als Kritik an der Landesregierung verstanden wissen. „Dass Schwarz-Blau gerade jetzt das weitere Zubetonieren gesetzlich erleichtert, ist für niemanden nachvollziehbar“, schimpft Weber. Anstatt noch mehr Betonwüsten zu schaffen, müsse die Regierung die Bevölkerung wirksam vor den zunehmenden Hitzewellen schützen. Sein Appell lautet: „Mensch vor Beton!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.