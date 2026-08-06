So viel entgeht Staat durch freiwillige Teilzeit

Die hohe Zahl an Teilzeitbeschäftigten in Österreich wirkt sich negativ auf die Volkswirtschaft aus. Klar ist aber, dass Menschen mit Kindern oder Pflegebedarf in der Familie oft keine andere (Arbeits-)Möglichkeit haben. Gleiches gilt für jene, die in der Firma nicht aufstocken können oder wenn es keinen Vollzeitjob für sie gibt.