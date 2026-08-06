So viel entgeht Staat durch freiwillige Teilzeit

In Österreich arbeiten über 1,4 Millionen Menschen in Teilzeit. Die überwiegende Anzahl davon hat einen triftigen Grund, etwa Kinderbetreuung. Doch stolze 257.000 Teilzeitbeschäftigte wollen laut Statistik Austria freiwillig nicht mehr arbeiten. Woran liegt das eigentlich?
Die hohe Zahl an Teilzeitbeschäftigten in Österreich wirkt sich negativ auf die Volkswirtschaft aus. Klar ist aber, dass Menschen mit Kindern oder Pflegebedarf in der Familie oft keine andere (Arbeits-)Möglichkeit haben. Gleiches gilt für jene, die in der Firma nicht aufstocken können oder wenn es keinen Vollzeitjob für sie gibt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.