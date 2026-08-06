Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ländle-Heimkehrer

Böckle geht gern baden, allerdings nur im See

Bundesliga
06.08.2026 07:25
Benni Böckle (l.) machte gegen Rapid keine schlechte Figur.
Benni Böckle (l.) machte gegen Rapid keine schlechte Figur.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Am Freitag um 19.30 Uhr bittet der SCR Altach die WSG Tirol im Schnabelholz zum Tanz! Für einen Rheindörfler ein ganz besonderes Spiel: Benjamin Böckle! Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden West-Klkubs steckte der 24-Jährige noch im Dress der Wattener, wechselte im Sommer ins Rheindorf, wo auch die Familie dabei sein wird.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kaum ein Altach-Spieler kennt die WSG Tirol so gut wie Altachs Linksverteidiger Benjamin Böckle, der im Vorjahr als Rapid-Leihgabe beim morgigen Gegner des SCR Altach spielte. Im Sommer gelang es dann dem Altacher Duo Philipp Netzer und Eric Orie, den 24-Jährigen trotz laufendem von seinem Stammverein Rapid loszueisen. Mittlerweile ist Böckle zusammen mit seiner Freundin in Bregenz sesshaft geworden, das kommt seinem Hobby Schwimmen entgegen. „Ich bade generell gerne und nicht nur im See“, sagt Böckle. Bei Fußballspielen will er aber keineswegs baden gehen.

In der Vorsaison stand Böckle (l.) im WSG-Dress noch als Gegner der Altacher am Feld.
In der Vorsaison stand Böckle (l.) im WSG-Dress noch als Gegner der Altacher am Feld.(Bild: GEPA)

Unsere Stürmer haben Qualität
In Altach ist er längst angekommen: „Wir sind eine echt coole Truppe. Wichtig wird sein, dass wir in den nächsten Spielen einen weiteren Schritt machen. Bei Rapid waren wir noch zu wenig zwingend, um etwas mitzunehmen.“ Da drängt sich die Frage auf, sind Altachs Stürmer gut genug, um ins Tor zu treffen? Böckle ist davon überzeugt: „Wir haben vier Stürmer, sie alle haben Qualität, jeder wird seine Leistung bringen.“

Lesen Sie auch:
Benjamin Böckle (r.) macht im Trikot der WSG Tirol beim Bundesliga-Auftakt gegen den TSV ...
Benjamin Böckle
Vorarlberger Rapid-Leihgabe ist in Tirol glücklich
05.08.2025
Altachs „Neuer“
Ouedraogo als Vorbild für seinen Nachfolger Böckle
08.07.2026
Ländle-Kicker
Vorarlberger Jungbulle geht zu Fortuna Düsseldorf
06.07.2022

Familie hat es nicht mehr weit
Ein Thema bei den Kickern ist derzeit die große Hitze. Deshalb wird in Altach schon um 10 Uhr vormittags trainiert: „Da ist es durchaus noch erträglich. Aber wir können und dürfen die Hitze nicht beiseiteschieben, wir müssen darauf vorbereitet sein“, sagt Böckle. „Auch in Wien war es am Abend sehr heiß.“
Was ihn für morgen besonders freut: „Endlich kann meine Familie zuschauen kommen, ohne große Reisestrapazen auf sich zu nehmen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
06.08.2026 07:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
152.262 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
151.759 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
119.264 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2948 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
2620 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1554 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Mehr Bundesliga
Ländle-Heimkehrer
Böckle geht gern baden, allerdings nur im See
Früchtl „neuer Zweier“
Red Bull Salzburg hat neuen Tormann gefunden
Sport Tv Logo
Grgic-Comeback
„Bin sehr dankbar, noch zwei Beine zu haben“
Vor Duell mit Sturm
Hartberg mit neuem Angreifer in Steirer-Woche
Kommt von Nürnberg
Ried verpflichtet kroatischen U19-Teamstürmer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf