Böckle geht gern baden, allerdings nur im See

Familie hat es nicht mehr weit

Ein Thema bei den Kickern ist derzeit die große Hitze. Deshalb wird in Altach schon um 10 Uhr vormittags trainiert: „Da ist es durchaus noch erträglich. Aber wir können und dürfen die Hitze nicht beiseiteschieben, wir müssen darauf vorbereitet sein“, sagt Böckle. „Auch in Wien war es am Abend sehr heiß.“

Was ihn für morgen besonders freut: „Endlich kann meine Familie zuschauen kommen, ohne große Reisestrapazen auf sich zu nehmen.“