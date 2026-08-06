Böckle geht gern baden, allerdings nur im See

Am Freitag um 19.30 Uhr bittet der SCR Altach die WSG Tirol im Schnabelholz zum Tanz! Für einen Rheindörfler ein ganz besonderes Spiel: Benjamin Böckle! Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden West-Klkubs steckte der 24-Jährige noch im Dress der Wattener, wechselte im Sommer ins Rheindorf, wo auch die Familie dabei sein wird.
Kaum ein Altach-Spieler kennt die WSG Tirol so gut wie Altachs Linksverteidiger Benjamin Böckle, der im Vorjahr als Rapid-Leihgabe beim morgigen Gegner des SCR Altach spielte. Im Sommer gelang es dann dem Altacher Duo Philipp Netzer und Eric Orie, den 24-Jährigen trotz laufendem von seinem Stammverein Rapid loszueisen. Mittlerweile ist Böckle zusammen mit seiner Freundin in Bregenz sesshaft geworden, das kommt seinem Hobby Schwimmen entgegen. „Ich bade generell gerne und nicht nur im See“, sagt Böckle. Bei Fußballspielen will er aber keineswegs baden gehen.
Unsere Stürmer haben Qualität
In Altach ist er längst angekommen: „Wir sind eine echt coole Truppe. Wichtig wird sein, dass wir in den nächsten Spielen einen weiteren Schritt machen. Bei Rapid waren wir noch zu wenig zwingend, um etwas mitzunehmen.“ Da drängt sich die Frage auf, sind Altachs Stürmer gut genug, um ins Tor zu treffen? Böckle ist davon überzeugt: „Wir haben vier Stürmer, sie alle haben Qualität, jeder wird seine Leistung bringen.“
Familie hat es nicht mehr weit
Ein Thema bei den Kickern ist derzeit die große Hitze. Deshalb wird in Altach schon um 10 Uhr vormittags trainiert: „Da ist es durchaus noch erträglich. Aber wir können und dürfen die Hitze nicht beiseiteschieben, wir müssen darauf vorbereitet sein“, sagt Böckle. „Auch in Wien war es am Abend sehr heiß.“
Was ihn für morgen besonders freut: „Endlich kann meine Familie zuschauen kommen, ohne große Reisestrapazen auf sich zu nehmen.“
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