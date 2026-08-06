So stehen Ermittlungen im Fall „SOS-Kinderdorf“

Fast ein Jahr ist es her, dass eine Lawine ins Rollen kam: Berichte um eine Studie zu vertuschten Übergriffen im SOS Kinderdorf Moosburg führten zu umfangreichen Ermittlungen – nicht nur bereits eingestellte Strafverfahren mussten neu aufgerollt werden, es meldeten sich auch viele ehemalige Kinderdorfkinder mit weiteren Vorwürfen, die über Jahrzehnte reichen.