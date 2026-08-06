So stehen Ermittlungen im Fall „SOS-Kinderdorf“

Quälen, Missbrauch, schwarze Pädagogik: Die Liste an Vorwürfen rund um SOS Moosburg wird immer länger – trotz Verjährungsproblematik laufen bereits 44 Ermittlungsverfahren.
Fast ein Jahr ist es her, dass eine Lawine ins Rollen kam: Berichte um eine Studie zu vertuschten Übergriffen im SOS Kinderdorf Moosburg führten zu umfangreichen Ermittlungen – nicht nur bereits eingestellte Strafverfahren mussten neu aufgerollt werden, es meldeten sich auch viele ehemalige Kinderdorfkinder mit weiteren Vorwürfen, die über Jahrzehnte reichen.
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