Stuckateur rutscht abermals in die Pleite

Der Antrag auf die Eröffnung eines neuen Konkursverfahrens war von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger gestellt worden. Bereits im Jahr 2024 wurde laut dem Kreditschutzverband KSV1870 ein Sanierungsverfahren über das Vermögen des Schuldners eröffnet. Damals beliefen sich die Passiva auf rund 1,7 Millionen Euro. Den Gläubigern wurde im Rahmen eines Sanierungsplans eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen in Aussicht gestellt – dieser Plan ist nun allerdings gescheitert.